Tirreno Adriatico oggi a San Benedetto del Tronto: dove passa e orari

San Benedetto (Ascoli), 10 marzo 2024 – Oggi, domenica 10 marzo, sarà dal mare di San Benedetto del Tronto che Nettuno consegnerà il suo tridente al vincitore della Tirreno – Adriatico dopo aver conquistato i due mari, affrontando da leader le ascese che si sono presentate nel viaggio.

Dopo il successo di Sorensen nel 1998, Jonas Vingegaard attuale leader di classifica, potrebbe essere il primo danese di questo millennio a conquistare la Tirreno-Adriatico. E al suo fianco, ci sarà anche il vincitore della tappa.

Il gran finale a San Benedetto del Tronto

Con i suoi 154 km, sarà una tappa mossa nella prima parte e assolutamente piatta negli ultimi 80 km. La partenza sarà immediatamente a salire con il passaggio a Monteprandone e poi la salita impegnativa a Montedinove. Seguono un po’ di saliscendi attraverso Montalto delle Marche fino al passaggio da Ripatransone. Lunga discesa fino a Grottammare prima di entrare nel circuito di circa 15 km da ripetere 5 volte. La giornata inizierà presto, attorno alle 11 con l’apertura del foglio firma in zona viale Pasqualini dove il via sarà 12.45 mentre l’arrivo, sarà su viale Buozzi. Diretta tv dalle 13.05 su Raisport Hd canale 58 e poi dalle 15 su Raidue.

Gli orari della tappa

La corsa toccherà Monteprandone - sp.54 (13.05), Bv. di Acquaviva Picena (13.15), San Savino (13.17), Borgo Miriam (13.28), Offida v.4 Novembre-sp.43-sp.17 (13.33), San Martino sp.17 (13.51), Bv. di Rotella sp.92 (13.56), Bv. per Montedinove sp.23 (13.58), Montedinove sp.23 (14.08), Montalto nelle Marche sp.23 (14.12), Cossignano sp.23 (14.24), Madonna del Carmine sp.23 (14.34), Ripatransone sp.23 (14.43), Petrella sp.23 (14.47), Grottammare ss.16 (15.00), via Marche, l’ingresso circuito finale (15.03), viale Alcide De Gasperi (15.03), San Benedetto del Tronto. Il circuito sarà da fare 5 volte e comprende San Benedetto viale Buozzi, Porto d'Ascoli, ss.16, via Marche, viale Alcide de Gasperi e l’arrivo a San Benedetto su viale Buozzi.

Tappa che vedrà fissato il traguardo volante a San Benedetto dopo 110 km di corsa e il gran premio della montagna a Montedinove dopo 42 km dal via.