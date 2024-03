Tirreno Adriatico a San Benedetto: strade chiuse

San Benedetto (Ascoli), 10 marzo 2024 – La Tirreno Adriatico arriva in città per la 58esima volta nella sua storia: a parte la prima edizione del 1966, tutte le tappe finali della ‘corsa dei due mari’ si sono svolte nella suggestiva cornice della riviera delle palme. L’edizione del 2024 si presenta come il più classico degli appuntamenti, anche se l’amministrazione comunale ha previsto un interessante evento per arricchire l’offerta sambenedettese in questo periodo fuori stagione. La partenza da via Pasqualini è prevista per questa mattina alle 12.15, dopodiché la corsa si snoderà lungo un percorso di 154 chilometri che passa per i vicini paesi, quali Monteprandone, Acquaviva, Offida, Rotella, Montedinove, Montalto, Cossignano, Ripatransone, Petrella e Grottammare.

Il gran finale della Tirreno-Adriatico a San Benedetto del Tronto

Le modifiche alla viabilità

Il clou della tappa ci sarà negli ultimi 80 chilometri, con i cinque giri sul lungomare. Tante le modifiche alla viabilità: Fino alle 20 insisterà il divieto di transito e di sosta in diverse aree, quali viale Buozzi, piazza Giorgini, via Milanesi, via Bruni, viale Marinai d’Italia, via Colombo, via delle Tamerici, via dei Tigli, via degli Oleandri, via dei Maestri del Lavoro d’Italia, via Pasqualini, via Trieste e largo Trieste. Dalle 20.30 di ieri, inoltre il divieto di sosta è stato esteso anche a via Marin Faliero, via Dari e all’area di posteggio a nord del Ballarin. Inoltre da questa mattina, a partire dalle 5 e fino a fine manifestazione sarà vietata la sosta in piazza Caduti del Mare, via Fiscaletti, piazza Sciocchetti, piazza Chicago Heights, via Morosini, via Pigafetta, via Pasqualini, largo Trieste, via Tedeschi, via Maffei, via dei Mille, via del Mare, via Sauro e via Gabrielli oltre che lungo tutto il lungomare. Dalle prime ore del giorno di gara, sarà inoltre vietato il transito su tutto il percorso della competizione che interesserà l’ingresso nord della città (area Ballarin), parte del centro cittadino, il lungomare e l’asse parallelo di via Tedeschi, via Maffei e via dei Mille, fino all’area della rotonda di Porto d’Ascoli compresa.

Da lì la gara si svilupperà verso Monteprandone e dunque saranno interessate dal divieto di transito anche i tratti della Statale 16 che vanno da via del Mare fino allo svincolo di Ragnola. Un analogo divieto scatterà in occasione del rientro della carovana nel territorio comunale, e quindi da mezzogiorno alla fine della manifestazione non sarà possibile transitare nel tratto urbano della Statale 16 dal confine con Grottammare fino a via del Mare, da dove i ciclisti rientreranno sulla litoranea fino al traguardo di viale Buozzi. In occasione del passaggio della gara, il comune ha organizzato, con il sostegno del Circolo Nautico Sambenedettese, del Circolo Nautico Ragn’a vela e della Lega Navale, un’uscita di massa delle imbarcazioni cittadine per animare anche il mare.