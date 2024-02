Tomassini: "Prepariamoci alla volata finale"

"Questa è l’ultima pausa da qui alla fine del campionato, ne approfittiamo per ricaricare le pile e prepararci al meglio per questo ultimo periodo. Veniamo da un momento positivo visti i risultati ottenuti nelle prime gare del girone di ritorno in cui abbiamo fatto molto bene, siamo riusciti a recuperare lo svantaggio che avevamo nei confronti del Campobasso e ora ci prepareremo al meglio per giocarcela fino in fondo e lottare fino alla fine". Così Simone Tomassini, ieri, al termine dell’allenamento. L’attaccante in rossoblù ha già messo insieme 11 reti, l’ultima doppietta nella gara interna con il Sora. Ora il gol manca da qualche turno… "Ci ho lavorato tanto, anzi ci abbiamo lavorato tanto e sono contento di aver fatto bene fino ad adesso, c’è da continuare e fare ancora meglio, nonostante nelle ultime gare non sia andato in gol, la squadra ha comunque vinto e l’importante è questo, l’importante è che siamo sulla strada giusta". Chissà che il gol per Tomassini non arrivi già dal prossimo turno. Ora il campionato è fermo, poi la Samb dovrà affrontare due trasferte consecutive con Fossombrone e United Riccione. "Stiamo lavorando bene, dalla settimana prossima inizieremo ad addentrarci di più nel merito del confronto con il Fossombrone, sarà una settimana di lavoro intenso per prepararci al meglio possibile". L’attaccante ha parlato anche del suo rapporto con la città da quando è arrivato in estate fino ad oggi. "Qui si sta molto bene, mi sento a casa – ha detto -, sono contento di come sta andando e se riusciamo a centrare un finale ancora migliore, penso ci toglieremo tutti una grandissima soddisfazione". La Samb, ieri, ha svolto una doppia seduta di allenamento. Presente il gruppo al completo: sono rientrati anche l’under Lonardo, il centrocampista Bontà che ha scontato le tre giornate di squalifica rimediate a Tivoli e si sono allenati regolarmente pure Sirri, Scimia e Tomassini che mercoledì erano rimasti fermi a scopo precauzionale. Oggi, seduta unica pomeridiana, domani allenamento al mattino.

Domenica, dalle 10.30, al Samba Village di Stella di Monsampolo è, invece, in programma un test in famiglia con la Juniores rossoblù. Il campionato riprenderà il 18 febbraio con la Samb di scena sul campo della Forsempronese, che domenica recupererà la partita di Vastogirardi rinviata per neve lo scorso 21 gennaio. Saranno 350 i biglietti a disposizione dei tifosi della Samb per la trasferta di Fossombrone, pari alla capienza massima dello stadio Marcello Bonci. Tagliandi al costo di 15 euro.