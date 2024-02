Tombino aperto, l’auto si schianta. Barista denuncia: "Potevamo morire"

Ascoli, 6 febbraio 2024 – “Non so come abbiamo fatto, ma siamo vive per miracolo". È il racconto della barista Caterina Losani, che gestisce il ‘Caffè David’ di Colli e per la quale la serata di domenica scorsa poteva trasformarsi in una tragedia. La donna, infatti, mentre rincasava dopo aver trascorso il pomeriggio al centro commerciale ‘Al Battente’, ha centrato in pieno un tombino rimasto aperto per poi schiantarsi contro un palo. L’incidente è avvenuto lungo la zona industriale all’altezza della Scandolara. L’auto, una Fiat 500, è andata completamente distrutta, ma per fortuna la barista se l’è cavata, si fa per dire, con una costola fratturata e tanto spavento.

Ora, però, Caterina Losani ha deciso di sporgere denuncia, affidando tutto a un avvocato per far luce su quanto accaduto, perché ovviamente non è normale che per strada si trovino tombini scoperti. "Ero in macchina insieme a due ragazze, ovvero mia figlia e una sua amica – racconta la donna –. A un certo punto, lungo la zona industriale, mentre stavo tornando a casa a Castorano, sono passata sopra a questo tombino e ho perso il controllo della macchina, finendo contro un palo. Non mi ero accorta, ovviamente, della presenza del tombino scoperto, anche perché non era segnalato. Tra l’altro, andavo molto piano e tutti, nel veicolo, indossavamo le cinture di sicurezza. Forse anche per questo ci siamo salvate. Ma lo spavento è stato tanto e poteva finire in tragedia. Sicuramente da lassù qualcuno ci ha protetto. Siamo rimaste in ospedale per tutta la notte, ma non abbiamo riportato gravi conseguenze. Io, ad esempio, ho una costola rotta, ma mi ritengo fortunata. Potevamo morire". Subito dopo l’incidente, un altro automobilista che si è accorto di quanto accaduto ha provveduto a chiamare sia il 118 che i carabinieri. Sul posto, poi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Cristina Losani e le due ragazze, però, sono uscite da sole dalla macchina, nonostante lo choc. Ieri il tombino era stato sistemato, ma sull’asfalto, all’altezza della Scandolara, sono ancora evidenti i segni della frenata e c’erano ancora alcuni pezzi della macchina coinvolta. "Il mio avvocato cercherà di far luce su questa vicenda – conclude la nota barista –. È assurdo che una persona torni a casa e si trovi lungo la strada un pericolo del genere. Ci sono passata io, ma poteva accadere a chiunque. I responsabili paghino".