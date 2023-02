Tombola benefica della Società Operaia in dono a Psiche 2000

Come da tradizione, la Società Operaia di Fermo ha devoluto il ricavato della Tombola di beneficenza che si è tenuta A dicembre al ‘Pranzo degli Auguri’ ad un’associazione di volontariato del Fermano. Quest’anno la scelta è caduta su Psiche 2000, Associazione di familiari e volontari per la Salute Mentale del comprensorio di Fermo, nella cui sede in Via del Bastione, 3 si sono recati il presidente Fabrizio Concetti ed il vice, Paolo Foglini per consegnare nelle mani dei corrispettivi, la signora Luana Fermani e Angela Pallotti la preziosa ‘busta’. L’incontro è avvenuto alla presenza delle allieve del laboratorio artistico, con tanto di dolcetti carnevaleschi e un presente che Psiche 2000 ha fatto alla Soms. È stata Anna Rita Cuccù, consigliera della Soms e collaboratrice di Psiche 2000, a mettere in contatto le due associazioni.