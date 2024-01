Tombolata al circolo di Monticelli

In occasione dell’Epifania, oggi, dalle 17 alle 20, nella sede del circolo sportivo Fondazione Carisap a Monticelli, è in programma la ‘Tombola della befana’ con divertenti giochi e premi. Sotto il periodo delle festività, durante la chiusura delle scuole, degli asili e dei centri educativi, l’amministrazione comunale ha supportato minori e famiglie attraverso l’organizzazione di servizi gratuiti. Lo ha fatto insieme alla ludoteca comunale Riù con l’organizzazione dell’iniziativa dal titolo ‘Magico Natale con Riù’, ovvero tutta una serie di attività che gli educatori hanno fatto con i bimbi, dall’aiuto per i compiti ai giochi fino ai laboratori di Natale, in orario antimeridiano, creando in questo modo occasioni di convivialità con i piccoli. Questo di oggi è l’ultimo appuntamento. L’ingresso è libero. Per informazioni: 346/7440161, www.ludotecariu.it, ludotecariuascoli@gmail.com.