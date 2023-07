Tommaso Finestra, 22enne Cavaliere Rossoverde per le Giostre di Sant'Emidio

Dopo una settimana molto difficile, il sestiere di Sant’Emidio è arrivato a una soluzione. Ieri, infatti, è stato ufficializzato che il 22enne Tommaso Finestra sará il cavaliere rossoverde per le giostre di luglio e agosto, al posto dell’infortunato Pierluigi Chicchini. "Lo ringraziamo perché si è messo a disposizione in un momento drammatico per il nostro sestiere – spiega il comitato di Sant’Emidio in una nota – dimostrando abilità, generosità e indubbio coraggio. Ha effettuato delle prove, al campo Squarcia, che riaccendono le nostre speranze. Tommaso, che conosciamo sin da ragazzino, correrà con le cavalcature, selezionate e messe a disposizione da Pierluigi Chicchini, il nostro cavaliere titolare, al quale vanno i nostri migliori auguri di totale guarigione".