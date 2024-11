Tonelli alla guida del ’Gruppo giovani soci’

I giovani sono i protagonisti della cosiddetta ’rivoluzione del terzo millennio’ come ha definito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio l’Intelligenza Artificiale sarà uno dei temi che caratterizzeranno l’attività del Gruppo Giovani Soci della Banca del Piceno istituito lo scorso giovedì a seguito della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda di credito. Il coordinatore del gruppo è il dottor Francesco Tonelli il quale ha detto: "Sono onorato dell’incarico ricevuto dal consiglio di amministrazione come referente del comitato Giovani Soci della Banca del Piceno, consapevole comunque dell’impegno che dovrò affrontare per costituire una realtà fatta di persone motivate che oltre ad essere i principali destinatari di prodotti e servizi dell’azienda di credito devono diventare anche interlocutori privilegiati dei territori nei quali operano tenendo conto degli insegnamenti della cultura della cooperazione di credito".

Quali sono gli obiettivi da raggiungere?

"Il Gruppo Giovani Soci della Banca del Piceno deve diventare il ’luogo’ ideale per creare occasioni in cui i giovani possano fare esperienza e pratica di protagonismo responsabile, in cui siano produttori di idee, co-produttori di decisioni, attori di realizzazioni offrendo un concreto sostegno al fine di favorire l’occupazione e l’auto-occupazione".

È importante instaurare un buon rapporto con la banca? "Certamente un buon rapporto con la nostra banca è fondamentale per essere ascoltati e, nel contempo, saper ascoltare. Ma da parte nostra, lo ripeto, dobbiamo essere proattivi ed essere pronti a cogliere questa proattività da parte della banca. Da parte di entrambe le parti serve una buona dose di attivismo e fiducia. Per non far diminuire la voglia di agire fermandola troppo presto o aspettare che arrivi da qualcun altro. La banca deve saper supportare il gruppo, il gruppo deve saper fare insieme con la banca. Ad esempio, trovo estremamente importante organizzare momenti di confronto e di analisi come il convegno odierno che dimostra l’attenzione della banca su temi estremamente attuali e che sono di grande interesse per i giovani".

In questo modo assicurerete un importante ricambio generazionale?

"Dobbiamo costruire i presupposti sui quali fondare, d’intesa con i vertici della banca, il ricambio generazionale e per far questo è necessario creare un vivaio di giovani soci attirandoli nel gruppo e responsabilizzandoli. Sono convinto che iniziative come il Premio per gli studenti più meritevoli costituisce un’iniziativa importante per avvicinare i giovani alla Banca del Piceno".