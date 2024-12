Topi a scuola: chiusa la mensa nel plesso Speranza

Da ieri è stata chiusa la mensa scolastica della scuola Speranza di Grottammare per consentire una profonda sanificazione e derattizzazione dei locali. Con tutta probabilità sarà riaperta da lunedì. Un intervento che si è reso necessario dopo l’avvistamento di alcuni roditori fuori e dentro l’edificio. "Nei giorni scorsi erano stati avvistati alcuni piccoli topi che si aggiravano nel cortile della scuola – spiega il sindaco Alessandro Rocchi – poi ne è spuntato anche uno che si aggirava tra i tavoli della mensa, sarà stato grande come un criceto, ma sufficiente a far scattare l’intervento che è stato eseguito da due ditte specializzate, una quella che esegue la derattizzazione per conto del Comune e un’altra che opera per conto della ditta che ha in appalto il servizio mensa, che ha eseguito la sanificazione. In questi giorni noi continueremo a monitore gli ambienti interessati dal fenomeno e se non ci saranno ulteriori problemi lunedì sarà riparto il locale mensa. Nel frattempo – aggiunge il sindaco Rocchi– i bambini mangiano in classe con il ’lunch box’, poiché i pasti, comunque vengono veicolati dall’esterno". Un inconveniente che ha creato un certo malumore tra i genitori.