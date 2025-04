"Topi alla scuola elementare". L’opposizione va all’attacco

Preoccupazione a Castorano per la segnalata presenza di topi all’interno della scuola primaria, una situazione che, secondo i consiglieri di opposizione Luca Marcelli e Luigi Ficcadenti, rappresenta un rischio serio per la salute e la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. I consiglieri di minoranza infatti hanno presentato un’interrogazione al sindaco Rossana Cicconi in cui si sottolinea, che il 18 marzo il sindaco ha ordinato la chiusura immediata della scuola primaria dal pomeriggio del 18 fino a quello del 19 per effettuare la disinfestazione, la derattizzazione con conseguente pulizia, disinfestazione, igienizzazione ed areazione dei locali.

I due consiglieri interrogano il sindaco e chiedono: "Come mai è stata ordinata la chiusura immediata della scuola il 18 marzo, quando la segnalazione da parte del personale scolastico della presenza di ratti è stata inviata all’Ente e registrata al protocollo n. 1842 il 19 marzo, ossia il giorno seguente l’ordinanza?" I consiglieri chiedono nello specifico: "Perché il sindaco ha ordinato la chiusura della scuola per un solo giorno piuttosto per un periodo maggiore. L’opposizione vuole conoscere se sono state sistemate esche e topicidi all’interno della scuola e se sono stati informati i rappresentanti dei genitori. Nella lunga lista di domande si chiede anche quali sono le azioni messe in atto dal Sindaco e dell’ufficio competente a seguito dei ritrovamenti e degli avvistamenti nei giorni successivi".