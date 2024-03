Topi d’appartamento nel Piceno. Tra le vittime c’è anche la Casini:: "Vorrei essere lasciata in pace"

Sembra proprio che i ladri, nelle ultime settimane, abbiano preso di mira il Piceno. Dopo i furti avvenuti nei giorni scorsi in vallata, tra Castel di Lama e Offida, altri colpi sarebbero stati messo a segno, o quantomeno tentati, ad Ascoli. Tra le vittime dei tentativi di furto c’è anche l’ascolana Anna Casini, consigliera regionale, che vive in via Erasmo Mari e che ha denunciato il fatto sui social. Già in passato, tra l’altro, la Casini era stata ‘visitata’ dai malviventi, che avevano lasciato il suo appartamento portandosi via ’oggetti che costituivano i ricordi di una vita’, come li definisce lei stessa in un post sui social.

"Dieci anni fa, alcuni vostri colleghi – scrive su Facebook la consigliera, rivolgendosi proprio ai ladri –, smurarono la precedente porta blindata e la cassaforte portando via tutto: oggetti che costituivano i ricordi di una vita e in particolare i regali del battesimo, della Comunione e della Cresima di mio figlio. Si trattava, appunto, di oggetti di famiglia ai quali eravamo tutti legati e tra questi ce n’erano anche alcuni di valore piuttosto rari, anche antichi. Da allora non esiste, per scelta precisa, nel mio appartamento nulla per cui vada la pena perdere tempo a forzare la porta blindata perché non posseggo nessun oggetto di valore. Vi sconsiglio quindi di rovinarmi un’altra porta perché anche se riusciste ad aprirla non troverete oggetti da rivendere – prosegue lo sfogo della politica ascolana, esponente del partito Democratico –. Inoltre, io ho già dato e vorrei essere lasciata in pace".

Resta il fatto, però, che anche in questo caso sono stati provocati dei danni alla porta dell’abitazione di Anna Casini, in via Erasmo Mari, con i ladri che avrebbero provato a entrare anche in altri appartamenti della zona. Matteo Porfiri