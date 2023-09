Topi sulle palme giusto davanti alla scuola

Grossi topi che scorrazzano sulle chiome delle palme a San Benedetto. Un fenomeno che accade di osservare di frequente, ma quando si verifica davanti a una scuola, con il rischio che i roditori possono perfino saltare dentro l’edificio, il problema si manifesta con maggiore urgenza. E’ quanto accade in viale Colombo, dove gli studenti dell’Istituto Buscemi, durante le lezioni si trovano ad osservare, a fotografare e fare video dei ratti che si spostano da una parte all’altra delle piante. In quella zona le palme hanno una chioma imponente e le lunghe foglie arrivano a toccare i muri e le finestre delle aule con gli studenti che temono di potersi trovare in classe, se non dentro i lavoratori didattici, i grossi topi. "Non è uno spettacolo edificante – ci scrive un genitore che ha inviato anche un video in cui si sentono le grida delle ragazze spaventate vedendo il topo a pochissima distanza da loro – Il Comune deve risolvere in fretta il problema. Siamo tutti a conoscenza del fenomeno che si registra in città e sul lungomare, ma questa volta le foglie delle palme sono arrivate dentro la scuola e devono essere potate per non aggravare la situazione. Ogni giorno le finestre delle classi che danno su quel lato sono tenute chiuse e dentro fa molto caldo. In quell’istituto vi è anche una questione igienico sanitaria legata agli alimenti che giornalmente vengono usati nei laboratori, per cui per i roditori rappresentano una fonte di cibo prelibato".