Topo d’auto sorpreso dal proprietario

Topo d’auto in azione sul lungomare. Approfittando della bella giornata di sole, un ladro ieri mattina ha approfittato dell’occasione mettendosi a girare fra le auto in sosta alla ricerca di qualche oggetto di valore lasciato incustodito. Mentre era intento nelle sue mansioni, il proprietario dell’auto che deve essersi accorto del comportamento sospetto dell’uomo si è avvicinato improvvisamente intimando di fermarsi. Il malvivente però non ha accennato il ben che minino timore, ha estratto un piccolo coltello dalla tasca e dopo averlo fatto vedere al proprietario dell’auto si è allontanato facendo perdere le tracce. Il proprietario dell’auto riordinate le idee ha chiamato il 112 e denunciato l’accaduto alla polizia stradale. a.c.