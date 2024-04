Torball, adesso si parte. La ’Picena non vedenti’ al via del campionato di B

Dopo il buon esordio in Coppa Italia nel mese di marzo, e dopo aver riposato nelle prime due giornate, la ‘Picena non vedenti Carlo Malloni’ si appresta a fare il suo esordio nel campionato di serie B di torball. Le gare si svolgeranno oggi e domani a Messina. La compagine ascolana affronterà in partite di andata e ritorno i padroni di casa, l’altra siciliana del Settecolli B (Scicli) e il Campobasso. "Ci aspettiamo di fare un buon campionato, possibilmente di vertice – spiega il presidente Marco Piergallini –. Vorremmo cercare di riconquistare quella serie A che abbiamo lasciato lo scorso anno". "I presupposti sono buoni, soprattutto dopo il bell’esordio in Coppa Italia dove non siamo riusciti a qualificarci alla fase finale per un solo punto – prosegue l’allenatore Giovanni Palumbieri –. Al di là di dove arriveremo, l’importante è che i ragazzi diano tutto in campo e che si divertano. E’ bello tornare a giocare e a viaggiare con questi ragazzi. Sono oltre vent’anni che sto con i non vedenti e per la Picena questa è la 17esima stagione. Se dopo tutti questi anni continuiamo le nostre attività, vuol dire che abbiamo creato qualcosa di bello. Per me vedere questi ragazzi crescere, competere con gli altri e divertirsi – conclude il mister –, mi ripaga di tutti gli sforzi, anche se per me stare con loro non è assolutamente un sacrificio". Un plauso, da parte della società, è stato rivolto anche agli sponsor Fainplast, Geta e Maxi Melt.

Matteo Porfiri