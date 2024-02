Torna al massimo cittadino lo spettacolo ’Alcool’ di e con Francesco Eleuteri. Stasera al foyer del teatro

Torna in scena ad Ascoli, dopo i successi romani, stasera, alle 21, al foyer del teatro Ventidio Basso, lo spettacolo ‘Alcool’ di e con Francesco Eleuteri. Un testo scritto dall’attore romano di origini montegallesi che

ha debuttato nel 2016 e che in questi anni ha accumulato circa 100 repliche. La messa in scena può essere definita un assolo più che un monologo, in cui l’unico protagonista,

Francesco Eleuteri, costringe gli spettatori a un delirio riflessivo, dalle traiettorie apparentemente casuali, nel quale

l’unico punto di riferimento sono le bevande alcoliche. Attraverso la chiave dell’ironia

e della comicità l’attore racconta alcune delle infinite sfumature che da sempre colorano il rapporto tra l’uomo e l’alcool.

Una galleria di personaggi, deformati dalla lente della parodia, si avvicendano sulla scena. L’evento è a cura dell’associazione culturale ‘Buona la prima’ con il patrocinio

del Comune.