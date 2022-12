Torna all’Ospitale la rassegna ’Film muto in concerto’

Partita nel 2015 e interrottasi a causa del covid nel dicembre 2020, torna a Grottammare, grazie all’associazione Blow Up, "Film muto in concerto". Una straordinaria tradizione he prevede la proiezione di capolavori del cinema muto con l’accompagnamento musicale dal vivo del quartetto jazz di Giacinto Cistola. Domani alle 21.15, presso l’Ospitale, paese alto di Grottammare, sarà proposto un vero e proprio evento speciale natalizio dedicato a Elvira Giallanella, grande produttrice e autrice italiana del cinema muto, che nel 1919 realizzò il suo unico film intitolato "Umanità", uno dei primi film pacifisti della storia, una vicenda semplice e commovente ma al tempo stesso ironica e divertente, che immagina la possibilità di un futuro per l’umanità dopo una grande catastrofe bellica. Il film si configura come un lavoro umoristico, satirico e educativo per riflettere sulla possibilità di creare un’utopica società pacificata e solidale.