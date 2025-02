Torna ’Ascoli città della Quintana’. Il torneo storico allo Squarcia

L’esperimento dello scorso anno, promosso in occasione del Settantennale della Quintana, riscosse grande successo. Per questo motivo, dunque, l’appuntamento verrà riproposto. Si tratta del torneo storico ‘Ascoli Città della Quintana’, che andrà in scena il prossimo 9 marzo. Il torneo, aperto a tutti i cavalieri d’Italia, si articolerebbe anche questa volta in una doppia sfida, ognuna composta da due tornate per tutti i partecipanti, una all’anello e l’altra al bersaglio. Quest’ultima vedrebbe poi i cavalieri dividersi in due categorie, Esordienti e Esperti. Tra questi ultimi sono compresi coloro i quali hanno partecipato ad almeno una Quintana di Ascoli negli ultimi cinque anni. Le iscrizioni sono già aperte e la sensazione è che ci saranno parecchie adesioni. Nel frattempo, tra pochi giorni ci sarà la prima sessione di prove a porte chiuse. I cavalieri scenderanno in pista, per la prima volta nel 2025, nel weekend del 22 e 23 febbraio. Altre prove, sempre a porte chiuse, anche il 22 e il 23 marzo. Il 5 e il 6 maggio sono in programma le visite veterinarie ai cavalli in vista delle due giostre del 2025.

Matteo Porfiri