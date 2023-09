Torna ‘Ascoli Piceno Present’: tra musica, teatro e danza

Ottava edizione, il 13 e 14 ottobre, di ‘App – Ascoli Piceno Present’, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee promosso su iniziativa del Comune con l’Amat e con il sostegno della Regione e del Mic. Il capoluogo Piceno ospiterà la consueta full immersion nel teatro, musica e danza con una due giorni di programmazione che offrirà uno sguardo sui nuovi linguaggi della scena. Un’occasione da non perdere per quanti amano confrontarsi con le espressioni più significative dell’arte del presente che, dal pomeriggio a notte fonda, andranno ad abitare con 11 spettacoli per 19 repliche magnifici spazi della città. Il calendario è stato illustrato dal direttore artistico dell’Amat, Gilberto Santini, e dal presidente dell’Amat, Piero Celani, nella cornice della sala Ceci della pinacoteca alla presenza del presidente del consiglio comunale, Alessandro Bono. La prima giornata del festival, venerdì 13 ottobre, si aprirà con ‘Officina oceanografica sentimentale’ di Samovar, spettacolo di spatole, rotelle e onde tout public, da 5 anni, per 7 viaggiatorispettatori alla volta proposto in cinque repliche (ore 17, 17.45, 18.30, 19.15, 20) nel teatro roulotte in piazza Ventidio Basso. Alle 20.30, invece, il Premio Ubu 2022 per il ‘Miglior spettacolo di danza’, ‘Inferno’ di Roberto Castello, sarà di scena al teatro Ventidio Basso, mentre alle 22, al teatro Filarmonici, sarà la volta di ‘Città sola’, produzione della pluripremiata compagnia ‘Lacasadargilla’. La prima giornata di App si chiuderà alla chiesa di San Pietro in Castello (ore 23.30) con ‘Gemini blue’ in concerto. Sabato 14 ottobre sarà sempre ‘Officina oceanografica sentimentale’ di Samovar a inaugurare la full immersion del festival, alle 11, in piazza Ventidio Basso. Leone d’oro alla Biennale di Venezia 2019, performer, coreografo, regista, Alessandro Sciarroni presenterà, alle 12, in pinacoteca, ‘Dialogo terzo: in a landscape’. E ancora: alle 16, al ridotto del Ventidio Basso, ‘Con la carabina’ con Licia Lanera, alle 17.30, al Filarmonici, Asini Bardasci in ‘Con grande sprezzo del ridicolo’, alle 19.15, alla chiesa di Sant’Andrea, ‘Alcune coreografie’ di Jacopo Jenna, alle 21, al Ventidio, Jan Fabre porta in scena ‘Resurrexit Cassandra’ con Stella Höttler, alle 21, nella chiesa di San Pietro in Castello, concerto di Daniela Pes. Biglietti e abbonamento (50 euro) in vendita dal 20 settembre alla biglietteria in piazza del Popolo (0736298770).

Lorenza Cappelli