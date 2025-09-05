Torna Asculum Festival. Dagli show teatrali ai talk. Edizione sulle ’Relazioni’

Tutto pronto per la quinta edizione di Asculum Festival, l’appuntamento più atteso a livello nazionale dedicato alla cultura della crescita personale, che quest’anno segna numeri da record. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, i teatri, i palazzi storici e le piazze più suggestive di Ascoli Piceno diventeranno il cuore di un fitto programma pieno di appuntamenti, spettacoli teatrali, talk, accogliendo oltre 7.000 persone provenienti da tutta Italia. Il festival, promosso dall’Associazione DireFare e curato da ROI Group, vedrà come Main Media Partner Il Resto del Carlino, che quest’anno celebra i suoi 140 anni di storia. L’edizione 2025 sarà interamente dedicata al tema delle ‘Relazioni’, con ventiquattro relatori e protagonisti di primo piano che guideranno il pubblico in un percorso incentrato sul valore dei legami: connessioni profonde che danno significato all’amore, all’amicizia, alla famiglia e alla comunità.

"Asculum Festival è parte della nostra identità: porta con sé energia, vitalità e un profondo senso di appartenenza, valori che rispecchiano pienamente la città di Ascoli" ha affermato il sindaco Marco Fioravanti. Soddisfatto anche Marcello Mancini co-fondatore di ROI Group: "Asculum Festival non è solo un evento, è la dimostrazione concreta di come un’idea possa trasformarsi in una forza collettiva capace di crescere anno dopo anno". E soddisfatta anche Sara Pagnanelli co-fondatrice di Roi Group: "Asculum Festival si distingue per la sua capacità di mettere in rete mondi diversi: arte, cultura, impresa e comunità. È un evento che fa della contaminazione tra linguaggi e settori il suo punto di forza".

Il programma si aprirà venerdì 12 settembre con Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Subito dopo, toccherà a Simona Atzori, ballerina, pittrice e scrittrice nata senza braccia. Alle 21, sul palco del Teatro Ventidio Basso, la psicologa forense e criminologa investigativa Roberta Bruzzone affronterà il tema delle relazioni tossiche. Sabato 13 settembre si partirà con Chiara Ciabattoni, e Virginio De Maio. Sarà poi la volta di Mirna Mastronardi, e nel pomeriggio Samuele Briatore e Francesco Fabiano. Sempre sabato interverranno Marcello La Matina, Stefano Bartoli e Simone Tempia. Seguiranno Selene Calloni Williams, Monica Calcagni e Leonardo Mendolicchio. Lo sport,vedrà protagonisti il coach Simone Pianigiani e Riccardo Pittis, leggenda del basket italiano. Un momento speciale sarà guidato da Lama Michel Rinpoche, Maestro buddista. La giornata si concluderà alle 21 al Teatro Ventidio Basso con Antonino Tamburello. Domenica ecco due sessioni di yoga, seguite dall’incontro con Rachele Sangiuliano, campionessa mondiale di volley e Luciano Sabbatini, mental coach di atleti di fama internazionale tra cui Gianmarco Tamberi. La mattinata proseguirà con Pasquale Guadagno, Patrick Facciolo e Stefano Rossi. Gran finale alle 16.30 con Paolo Borzacchiello.

Valerio Rosa