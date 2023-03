Torna ’Avis ti dona, dona anche tu’

L’Avis comunale di Castel di Lama ripropone per il terzo anno consecutivo le uova di Pasqua del progetto ‘Avis ti dona, dona anche tu’. In questi giorni sono state consegnate alle oltre ottanta attività commerciali spalmate sul territorio di Castel di Lama e di Villa Sant’Antonio diAscoli , che hanno aderito all’iniziativa. L’estrazione dei biglietti vincenti verrà effettuato il 5 aprile prossimo. I volontari dell’Avis colgono l’occasione per ringraziare tutti i commercianti per l’accoglienza ricevuto e rinnovano l’invito a diventare nuovi donatori di Avis.