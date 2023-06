Torna ’Cabaret, amoremio’

E’ iniziata la campagna abbonamenti per partecipare alle due serate di spettacolo e comicità del Festival nazionale dell’umorismo ’Cabaret, amoremio!’, in scena nei giorni 28 e 29 luglio, nell’inedita location della Terrazza sul mare, che potrà ospitare fino a 880 spettatori. L’abbonamento dà diritto a partecipare ad entrambe le serate con posto riservato. La platea è divisa in due settori, per altrettante fasce di prezzo: I settore 30 euro, II settore 25. Per quanto riguarda i biglietti delle singole serate, la prevendita avrà inizio lunedì 23 luglio: I settore 20 euro, II settore 15. Anche in questo caso, i posti sono numerati. I tagliandi possono essere acquistati in tutte le biglietterie del circuito AmatVivaticket, on line su www.vivaticket.it o all’ufficio Cultura del Comune (0735.739240), negli orari 9.30-12.30 dal lunedì al venerdì e 15.30-17.30 nei giorni di martedì e giovedì. L’acquisto on line prevede maggiorazioni per diritti di prevendita. Il Festival è firmato dall’attore cabarettista romano Stefano Vigilante, che mantiene inalterata la proposta artistica lanciata al suo debutto nel 2022: "Far ridere con finalità inclusive". Ai big che ritireranno il Premio alla carriera "Arancia d’oro" - Ale e Franz (28 luglio), Enrico Bertolino e Saverio Raimondo (29 luglio) – e ai 6 finalisti del concorso per nuovi comici, il direttore artistico ha affiancato un cast di artisti pronti a svelarsi anche nelle fragilità più profonde dell’essere umano, esponenti emergenti della stand up comedy italiana, come Yoko Yamada e Francesco Fanucchi, la ’iena’ Nathan Kiboba, l’attrice e monologhista Maria Pia Timo e Stefania Terrè, vice presidente Uici Marche. Nel cast anche Mauro Lazzarin, vincitore dell’anno scorso e Gloria Conti, che affiancherà Stefano Vigilante nella conduzione.

ma. ie.