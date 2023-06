Torna ’Calici sul mare’

In alto i ’Calici sul mare’. Con l’arrivo dell’estate torna la festa dei vini naturali in spiaggia. L’appuntamento è per domani dalle 18 alle 24, allo chalet ’Lido Sabbiadoro’, concessione 59 sul lungomare di San Benedetto del Tronto per un brindisi al chiaro di luna. La settima edizione vedrà la partecipazione di trenta cantine provenienti da tutta Italia. I titolari delle varie aziende resteranno tutto il week end a San Benedetto e potranno ammirare Riviera delle Palme. Sarà possibile anche acquistare vino con in sottofondo musica live e dj set. Deus ex machina è il solito Marco Merli, titolare del Lido Sabbiadoro: "Non serve prenotare – dice Merli –. Vi aspettiamo direttamente in spiaggia". Collaborazioni importanti con il pub Old Spirit (arrosticini, olive e fritti), con Ottuccia Beerstrò (porchetta e polpette), Crème Glacée (dolce gelato in anteprima), Pescaturismo (solo pescato nostrano) e Bagai Cioccolato Buonissimo (cioccolata in ogni declinazione). Un modo per soddisfare il palato non solo con dell’ottimo vino ma anche con pietanze tipiche del territorio. Una sorta di ’beach food’.

Questi i vignaioli presenti: A Mano a Mano, Agricola Coletti, Candeloro, Cantina Marco Merli, Casale Cascinotta Rizzolo, Cirelli, Croci, Danielli, Distina, Indigeno, La Cattiva, la Poiesa, La Regina del Quartuccio, La Staffa, La Stoppa, LiveBarrels, Marzia Letizia Allevi, Montessissa Emilio, Pertinello, Podere La Brigata, Podere San Biagio, Tenuta l’Armonia, Tenuta Terraviva, Vigneti Vallorani, Vindimian Rudi, Vini Bossanova, Vini Gagliardi, Vino del Poggio, Viticoltori Anonimi, Wine GovernoFora.