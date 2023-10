Torna ’Castagne al Borgo’ . Festa al paese alto di Cupra

Grande attesa per ’Castagne al Borgo’ che si terrà sabato e domenica prossimi nel paese alto di Cupra Marittima. Una manifestazione realizzata dall’omonima Associazione, presieduta da Carla Vicerè, giunta alla XIV edizione, pensata e realizzata in costume medioevale con una serie di iniziative collaterali. All’iniziativa collaborano diverse associazioni, il Comune, la Pro Loco, la scuola Materna Principe di Napoli e l’Istituto Comprensivo. Sarà un Marano vestito a festa, con ambientazioni, addobbi, insegne e costumi con abiti indossati dai frati, popolane e osti lungo tutte le vie del borgo dove si terranno spettacoli fissi e itineranti, come hanno spiegato l’assessore Eleonora Sacchini e Simone Amabili presidente dell’Associazione Nuova Linfa. In primo piamo, a ogni modo, ci saranno sempre gli stand gastronomici con specialità a base di castagne ma con prodotti di qualità, come ha evidenziato la presidente Vicerè: "Pane di grani antichi, salumi senza conservanti, braciole di maiale nero abruzzese. Diamo molta attenzione al cibo e il ricavato della manifestazione sarà donato alla scuola Materna e per opere di manutenzione del paese alto".

Numerose le animazioni: Terjester, musica antica itinerante, Kalù giocoleria e clown, Nuovo teatro Piceno giullari medioevali itineranti e poi giochi da tavolo con ’Giochi&Gioco’, poi ancora Marano ultimo enigma, una sorta di caccia al tesoro tra le mura del borgo; L’Antro della Sibilla; L’ex Aracana tra i misteri dell’Impero romano.

Ci saranno i Cantastorie, le letture con i racconti di Antonio De Signoribus e Miche Bocci, lo spettacolo teatrale di Nuova Linfa dedicato a Shakespeare, lo spettacolo musicale dedicato a De Andrè, senza sottovalutare le attività proposte dai bambini della scuola Materna e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo. Predisposte dagli organizzatori 4 navette per raggiungere il paese alto.

Marcello Iezzi