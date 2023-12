Torna il bus di Babbo Natale

Torna ad Ascoli per la gioia dei più piccoli, dal 24 al 27 dicembre, il bus di Santa Claus. Di 12 metri e completamente allestito e addobbato come una vera e propria casa di Babbo Natale, il bus, che stazionerà in piazza del Popolo, vedrà la presenza di simpatici elfi e salendo a bordo i bimbi e i ragazzi potranno conoscere Santa Claus. Il bus è studiato per emozionare grandi e piccoli, è curato nei minimi dettagli e permette di effettuare suggestive foto ricordo dell’incontro con Babbo Natale. Sarà aperto, e dunque visitabile al suo interno, per 3 giornate, precisamente il 24, il 26 e il 27 dicembre. Gli orari di fruizione saranno: il 24 dicembre dalle 11 alle 18.30, il 26 e 27 dicembre dalle 11 alle 19.