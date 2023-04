Torna il cinema all’aperto In ballo anche il Concordia

Il cinema all’aperto si farà. Gli uffici comunali hanno appena terminato di predisporre il bando da sottoporre alle società interessate, e questo significa che, salvo imprevisti, dopo due anni la manifestazione culturale tornerà in riviera. Si tratterà, in effetti, della ‘prima’ per l’amministrazione Spazzafumo, che dopo l’insuccesso incassato nel 2022 punta a restituire a San Benedetto la sua rassegna di proiezioni ‘en plein air’. Va ricordato, infatti, come l’anno scorso il settore cultura fosse riuscito a stendere il bando solo in piena estate: un’ingenuità che l’amministrazione pagò caro, dal momento che nessuna società rispose all’avviso e l’evento, pertanto, saltò. Da allora, il cinema all’aperto è diventato un chiodo fisso di Lina Lazzari: l’assessore alla cultura si è messa subito al lavoro per fare in modo che il 2023 non fosse un altro anno di magra. Ora pare che i tempi verranno rispettati, e d’altronde il bando annovera anche un’interessante novità: assieme all’assegnazione della rassegna, verrà bandita anche la gestione del cinema teatro ‘Concordia’. Va ricordato, infatti, che la convenzione con la società Niche è in scadenza, e non è detto che il suo presidente, Nicola Verolini, sia intenzionato a proseguire con questa attività. A farsi avanti, d’altronde, potrebbe essere anche la società che gestisce il cinema ‘Margherita’ di Cupra Marittima. Ma quale che sia il nuovo gestore, bisognerà capire che rapporti si instaureranno con il cineforum ‘Buster Keaton’, vera pietra angolare della settima arte in riviera.

Per tornare al cinema all’aperto, il comune non indicherà una location specifica dove svolgerlo: piuttosto gli uffici valuteranno ogni singola proposta, che dovrà essere corredata di suggerimento, appunto, per l’ubicazione. In tal senso, in realtà, San Benedetto non offre un ventaglio molto ampio. Per anni il cinema all’aperto si è fatto al giardino ex Gil, nella sede dell’Università di Camerino. Alcuni problemi tecnici hanno indotto il comune a cercare alternative, ma se non si dovesse trovare un altro luogo, questa soluzione potrebbe essere ripescata dal mazzo. Un’altra possibilità sarebbe offerta dal parco di via Saffi, al Paese Alto: questo infatti avrebbe tutto lo spazio richiesto dalle proiezioni. Quest’area, peraltro, è facilmente raggiungibile dal centro, ma prima di essere utilizzata dovrà essere adeguatamente sistemata. In passato, infine, si era anche pensato all’ex Galoppatoio, ma la vicinanza dei locali e delle discoteche renderebbe ostico l’avvio dell’attività.

Giuseppe Di Marco