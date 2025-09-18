Torna il ’Città di Ascoli’. Concorso ippico, ci siamo. Tre giorni allo Squarcia

Ultimi preparativi per la terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, (Nazionale A6 evento speciale Fise), in programma al campo Squarcia da domani a domenica. Tre giorni di gare a ingresso gratuito che vedranno confrontarsi in campo cavalieri e amazzoni di livello nazionale e internazionale.

Gli eventi principali del programma sportivo (che si svilupperà il venerdì dalle 11 alle 18.30 con cerimonia inaugurale alle 12, il sabato dalle 8.30 alle 18.30 e la domenica dalle 8.30 alle 16) sono il Master Città di Ascoli, C145 prevista alle 16 del sabato, e il Gran Premio Panichi della domenica mattina alle 11. Boom di richieste di iscrizione quest’anno, circa 280 a fronte della partecipazione limitata a 150 binomi che con sforzo organizzativo sono stati portati a 170. Il montepremi complessivo è di 55mila euro, distribuiti tra le due competizioni maggiori (26mila il Master e 15mila il Gran Premio) e tutte le altre.

Ma la manifestazione non si esaurisce in campo. Novità dell’anno, infatti, il primo Galà Città di Ascoli, voluto fortemente e istituito dal Comune, inserito tra le celebrazioni di ‘Ascoli Città Europea dello Sport 2025’, insieme alla Federazione Italiana Sport Equestri e al comitato organizzatore del Concorso. Il clou dell’evento sarà la cerimonia di premiazione di cavalieri e amazzoni meritevoli nel panorama nazionale: nove atleti, tra cui Edoardo Celani come miglior cavaliere ascolano emergente nella disciplina del salto ostacoli e Lorenzo Melosso come miglior cavaliere ascolano giostrante. La serata, a ingresso gratuito, si svolgerà sabato alle 19 al Teatro dei Filarmonici.

Come di consueto, invece, l’apertura del weekend sarà affidata al convegno a forte carattere sociale, organizzato con la collaborazione della Fise, che coinvolgerà anche le scuole. Quest’anno si affronterà il tema del bullismo e la sua prevenzione con ‘Il Cavallo, esempio di modello comportamentale per i giovani’. L’appuntamento è per venerdì alle 8.30 all’auditorium Neroni.

Ideato, organizzato e promosso dalla BB Equestrian diretta da Simone Panichi, la realizzazione del concorso è resa possibile anche grazie al supporto del Comune di Ascoli, la Fise e la Regione Marche con Atim, che si unisce al patrocinio anche di Coni Marche e ‘Sport e Salute Marche’. Le gare verranno trasmesse anche sul profilo Facebook del Concorso, sul suo canale YouTube e sul sito internet. Il Master Città di Ascoli e il Gran Premio Panichi anche su TV Centro Marche.

Matteo Porfiri