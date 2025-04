Torna il ’Cupra Music Festival’

Nel comune di Cupra Marittima si lavora già tempo per la formazione del calendario delle manifestazioni estive. Di recente la Giunta ha rinnovato l’accordo con la pro loco che si occuperà della 19ª edizione del ‘Cupra Music Festival’, che per questa stagione ha presentato un preventivo di spesa di 15mila euro. Si tratta di un evento di punta dell’estate cuprense spalmato nell’arco dell’estate e che registra sempre una folta partecipazione di amanti della musica classica. Sono appuntamenti aperti alla cittadinanza ritenuti dal Comune di interesse culturale, che rappresentano momenti di sviluppo territoriale e turistico così come espressi nel piano strategico dell’Amministrazione. Anche per questa edizione, per i concerti, saranno coinvolti i luoghi di maggiore interesse cittadino. Il direttore artistico terrà come obiettivo principale la promozione dei giovani talenti del territorio.