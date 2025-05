Torna il Festival Anghiò in piazza Giorgini

Talk, area laboratori per bimbi, gustose ricette, cene a tema, tour guidai al Museo del Mare: è il Festival Anghiò, che celebra il pesce azzurro a San Benedetto del Tronto, da giovedì 29 maggio, in piazza Giorgini, con il taglio del nastro alle ore 18, per concludersi il 2 giugno. Partenza con un primo laboratorio con ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche, per conoscere le specie aliene dei nostri mari e il loro utilizzo in cucina in alternativa alle specie più conosciute. Si tratta della sedicesima edizione della manifestazione ormai simbolo della valorizzazione del pescato locale, che prevede anche la partecipazione dell’artista Marcello Sgattoni, che disegnerà una vela in diretta, e l’intervento della Elettrosil, che si occuperà di illuminare in modo sostenibile piazza Giorgini. "Sottolineiamo che il festival è stato riportato a San Benedetto da questa amministrazione comunale, dopo che era stato esiliato – è stato il commento dell’assessore Laura Camaioni alla presentazione – e non è da sottovalutare l’aspetto della destagionalizzazione, motivo per cui è stato anticipato, per sfruttare il ponte del 2 giugno".

Stefano Greco della Tuber Communications si è soffermato sul tema della sostenibilità e sulla partecipazione della marineria, dei ristoratori e dei pescatori nelle attività del festival: "si affronteranno temi come la crisi della pesca e la diffusione delle specie aliene, come la vongola scafarca e il granchio blu", ha puntualizzato. Per Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto "l’enogastronomia registra il 34% di scelta da parte del turista per la propria meta". La memoria gastronomica sambenedettese sarà valorizzata grazie agli appuntamenti a cura dal Circolo dei Sambenedettesi, con il presidente Gino Troli e la vice Maria Lucia Gaetani. Si parlerà, infatti, delle cantine storiche, del ristorante Fernando e di realtà come quella di Zampettì, ovvero Ippolito Pieralisi (31 maggio ore 20). Al Museo del Mare per la presentazione c’era anche l’assessore regionale all’Agricoltura e pesca, Andrea Maria Antonini, secondo il quale Anghiò "valorizza un prodotto come il nostro pesce, in questo caso azzurro, che in sostanza rappresenta il Mare Adriatico, che vive un momento difficile perché la pesca sta anche passando delle trasformazioni, perchè si sta andando, verso una maggiore sostenibilità per un maggiore equilibrio ittico". Info Instagram Anghio.it, facebook Anghio Festival del pesce azzurro e telefono 351 6744284.

Stefania Mezzina