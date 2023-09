Torna il festival ’Anghiò’ Pesce azzurro per tutti i palati, degustazioni e show cooking

di Marisa Colibazzi

Da domani fino a domenica, Porto Sant’Elpidio torna ad ospitare Anghiò, il festival del pesce azzurro, con degustazioni, iniziative e show cooking interamente dedicati al mondo del food in versione ‘mare’. "È l’ottava edizione che si svolge in città – hanno dichiarato il sindaco Massimiliano Ciarpella, gli assessori al turismo, Elisa Torresi, e al commercio, Maria Laura Bracalente, presentando l’evento insieme al suo principale artefice, Stefano Greco – e, quest’anno, c’è la collaborazione con i ristoratori locali che hanno elaborato pietanze speciali in tema con il festival". Garden Pub, Festa Ristorante, Vaca Paca e Trentasette sono le quattro attività locali che hanno scelto di essere parte attiva di Anghiò. In realtà, avrebbero potuto esserne qualcuna in più "ma altri hanno dovuto rinunciare per problemi tecnici – ha spiegato la Bracalente –, ma i ristoratori che hanno aderito, hanno instaurato una bella collaborazione tra loro e si apprestano a proporre menu diversificati". Quest’anno, inoltre, cambia la location del festival che si sposta da via Cesare Battisti alla vicina Piazza Garibaldi (dove si svolgeva diverse edizioni fa): "Come amministrazione intendiamo collaborare appieno con Greco e il suo staff. crediamo nella sua professionalità, certi che per quattro giorni Porto Sant’Elpidio sarà il centro dell’enogastronomia, in un festival legato alle nostre radici, essendo la nostra una città di mare".

La formula resta la stessa di sempre: da domani, dalle 18 alle 23,30, saranno aperti gli stand dei ristoratori dove si potranno degustare vari tipi di pietanze a base di pesce azzurro acquistando un carnet da 20 euro che saranno cambiati in 20 ticket. "Sono felice del ritorno dei ristoratori locali – ha commentato Greco – a un festival al quale cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo ogni anno". Va in questa direzione, lo show cooking di sabato, (ore 18, in piazza Garibaldi, ingresso 15 euro) dello chef stellato Richard Abou Zaki (prossimo inquilino del ‘Gigli’, da dicembre, insieme al socio chef stellato Pierpaolo Ferracuti, col nuovissimo locale ‘Controluce’).