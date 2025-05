Torna il Festival dell’Appennino . Si parte con l’evento di Palmiano

La Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma ha ospitato la presentazione dell’edizione 2025 del Festival dell’Appennino. Sono 27 gli appuntamenti previsti. Il programma sarà arricchito da 16 concerti, 7 spettacoli teatrali culturali, 6 rappresentazioni di circo contemporaneo, offrendo un palinsesto culturale di elevato livello. Artisti come Eugenio Finardi, Moni Ovadia, Luca Barbarossa, David Riondino, la Compagnia dei Folli, Saturnino, Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna saranno solo alcuni dei protagonisti del Festival. "Il Festival dell’Appennino continua a crescere e diventa sempre più inclusivo – ha dichiarato il senatore Castelli – Sono numerose le comunità del sisma che hanno voluto aderire. Luoghi di grande bellezza e tradizione, che hanno voglia di tornare a crescere e di farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio". Soddisfatto il sottosegretario Prisco: "Il Festival dell’Appennino è un’iniziativa strategica e ben strutturata per la valorizzazione e il rilancio delle quattro regioni coinvolte". E soddisfatto anche il Presidente Bim, Contisciani: "Questa edizione, estesa dalla primavera fino all’autunno – ha dichiarato – consentirà di destagionalizzare l’offerta turistica portando residenti e turisti nell’anima dei luoghi e delle tradizioni locali, attraverso un’esperienza immersiva e unica, promuovendo un modo di vivere più lento e connesso con la natura". Il Direttore artistico Carlo Lanciotti ha infine sottolineato: "Per questa sedicesima edizione siamo entusiasti di presentare luoghi di pregio naturalistico inediti". Il primo appuntamento del Festival dell’Appennino è previsto domani, domenica 4 maggio a Palmiano. La mattina ci sarà un’escursione panoramica con ritrovo alle 9.15 a Palmiano, con partenza alle ore 9.30. Il percorso è lungo 6,61 km e ha un tempo di percorrenza di circa 3 ore e mezza. Durante l’escursione sarà possibile assistere alla semina della patata dei Sibillini, e visitare una tartufaia locale. Al rientro, alle ore 13.30, sarà possibile usufruire del punto ristoro della Proloco con menu a 15 euro. Nel pomeriggio, dalle ore 15, si terrà il concerto di BandAdriatica.

Valerio Rosa