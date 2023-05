Torna il ’Festival di Primavera’ Oggi un viaggio nella musica antica

Seconda edizione, dal 6 al 20 maggio, del ‘Festival di primavera’ promosso e organizzato dall’associazione ‘Coro Ventidio Basso. Tre gli appuntamenti in programma: stasera, alle 21, all’auditorium ‘Neroni’, il 14 maggio, alle 18, al foyer del teatro Ventidio Basso, il 20 maggio, alle 21.30, nella cattedrale di Sant’Emidio. "Il coro Ventidio Basso – dice il vice presidente Alessio De Vecchis – oggi, con le esperienze e le opportunità avute in città e fuori, è apprezzato anche a livello nazionale e internazionale essendo entrato da sei anni nell’organico del Rossini opera festival. Questo anche grazie all’amministrazione comunale che ha creduto in noi. Il festival di primavera è un appuntamento che abbiamo voluto per dare un segno di presenza del coro in città. Il tema di quest’anno è quello della rinascita, della musica che non è solo un qualcosa che porta a un miglioramento culturale, ma anche personale, a livello di elevazione, sia come singolo che come comunità. Il festival lo dedichiamo a Olga, corista purtroppo scomparsa lo scorso settembre". Si parte dunque stasera con un concerto di musica a cappella. Un viaggio nella musica antica con brani del ‘500 e ‘600 eseguiti al cembalo, e che culminerà con le ‘Villanelle alla napoletana’ di Orlando di Lasso eseguite a cappella dal coro.

Si proseguirà domenica 14 maggio con la ‘Soirée musicale’ quando si esibiranno alcuni dei solisti del coro Ventidio Basso, in un concerto dedicato alla musica lirica e non solo. L’ultimo appuntamento è previsto per sabato 20 maggio: il coro eseguirà il Requiem op.48 di Gabriel Faurè, dedicato alla memoria di Olga Shytsko. Al pianoforte ci sarà il giovane Alessio Falciani. Tutti i concerti sono diretti dal maestro del coro Ventidio Basso, Giovanni Farina, e sono ad ingresso gratuito. Il festival è organizzato con il patrocinio del Comune, e con la compartecipazione del consiglio regionale. "Stiamo puntando a lavorare molto sui festival – dice il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti –. Se ne stanno svolgendo molti, soprattutto made in Piceno. Ringrazio il coro Ventidio Basso, eccellenza ascolana e marchigiana che quando va fuori porta in alto il nome di Ascoli. Per noi è molto importante valorizzarlo. Ed è quello che facciamo con questo festival. Ringrazio la Regione per il supporto, solo creando una rete possiamo valorizzare le eccellenze di Ascoli e il progetto culturale a trecentosessanta gradi".

Lorenza Cappelli