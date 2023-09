Torna il festival green ’Agricultura’ Weekend spettacolare a Folignano

Laboratori per grandi e piccini, degustazioni, mercatini di prodotti biologici, aree giochi, convegni dedicati alle tematiche ambientali e tanti ospiti d’eccezione: su tutti Edoardo Bennato, Gio Evan, i Nobraino e Marco Papa. E’ tutto pronto, a Folignano, per la quinta edizione di ‘Agricultura’, il ‘green festival’ che ormai è diventato un appuntamento fisso per quanto riguarda l’estate picena. La kermesse andrà in scena nella popolosa frazione di Villa Pigna nel prossimo weekend, da venerdì a domenica. A presentare la manifestazione il sindaco folignanese Matteo Terrani, la consigliera comunale Laura Addis e Cinzia Ventili, presidente della Pro Loco. "Lo scorso anno edizione da record, tanto che al concerto dei Nomadi, che rappresentò l’evento conclusivo del festival, in piazza ci furono oltre ottomila persone – spiega Terrani –. Quest’anno contiamo di bissare quei numeri, se non di migliorarli. Ringrazio tutti i partner che ci consentono di riproporre, ogni volta, questa straordinaria tregiorni dedicata alla cultura e alle tematiche green, dalla Camera di Commercio alla ‘Seventeen Eventi’ di Massimo Croci. Ogni iniziativa sarà ad ingresso gratuito e invitiamo tutti a trascorrere il prossimo weekend a Folignano". "Ci sono anche tante associazioni che ci hanno dato una mano ad allestire un cartellone di appuntamenti davvero molto ricco – prosegue la consigliera Addis –. Oltre alla Pro Loco, infatti, c’è stata la collaborazione di ‘Ap Events’, ‘Ascoli +’ e ‘Slow Food’. Come ogni anno, offriremo ampio spazio anche all’artigianato locale e alle attività del territorio, provando a dar loro una mano e una importante vetrina dopo anni davvero complicati".

Per ciò che riguarda il programma, come detto, a spiccare sono soprattutto gli eventi serali. Venerdì alle 20.30 ci sarà l’inaugurazione di ‘Agricultura’ con il taglio del nastro che avverrà davanti al ristorante ‘Capitan Giacomo’, mentre alle 21 è previsto l’incontro con il filosofo e scrittore Umberto Galimberti al giardino di piazza Bolivar. Alle 22, in piazza Bolivar, spazio allo show del ‘Piceno Pop Chorus’, mentre alle 22.30 scatterà il ‘Silent Party’ per i più giovani in piazza Don Bosco. Sabato 9 settembre, invece, alle 21 sarà protagonista Gio Evan, ai giardini, mentre alle 22 concerto dei Nobraino in piazza Bolivar. A mezzanotte spazio al dj set. Domenica, infine, alle 21 l’incontro con Marco Papa e alle 22 il concerto conclusivo che vedrà salire sul palco di piazza Bolivar Edoardo Bennato. Il programma completo, con i vari laboratori pomeridiani, i mercatini e i convegni culturali, può essere consultato sulla pagina Facebook di ‘Agricultura Festival".

Matteo Porfiri