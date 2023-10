Torna il ‘Fluvione film festival’: "Un patrimonio di continuità"

Torna, con una tredicesima edizione che ha visto la partecipazione di ben 200 cortometraggi e di molti altri lavori provenienti da tutto il mondo, il ‘Fluvione film festival’, uno dei festival di cinema più rappresentativi e longevi del panorama regionale. Una rassegna che da tredici anni ospita registi e autori nazionali e internazionali, garantendo anche ampio spazio ai filmaker locali e alle tematiche legate all’entroterra e all’Appennino. Dell’attore Francesco Eleuteri e dello sceneggiatore Pietro Albino Di Pasquale la direzione artistica, mentre la giuria vede la presenza di Alexandra Filotei, la bravissima attrice romana che ha conquistando i giudici e il pubblico di ‘Italian’s got talent’ con il suo monologo in cui racconta la terribile esperienza vissuta in prima persona a Pescara del Tronto durante il terremoto del 2016. Il programma del ‘Fluvione film festival’, che come sottolinea Eleuteri"è un patrimonio di continuità che però si regge con un’economia di guerra", si aprirà domani, alle 16, al teatro di Roccafluvione, con una maratona di corti e documentari. Alle 21, poi, premiazioni della sezione documentaristica ‘Fuori limite’, delle sezioni speciali ‘Inclusione e integrazione’ e assegnazione del premio dedicato a Marta Iannetti. Ospite d’eccezione sarà l’attore inglese Freddy Drubble che da diversi anni ha scelto di risiedere nell’entroterra Piceno.

Sabato, alle 20.30, nella stessa location sarà il momento dei corti nazionali a tema libero e della sezione ‘Cittadinanza e legalità’ assegnata dall’Istituto di storia dell’età contemporanea di Ascoli. Domenica, invece, alle 17.30, nel teatro parrocchiale di Venarotta, verrà proiettato il lungometraggio con Sergio Castellitto su Don Lorenzo Milani a cui verrà intitolata la nuova scuola del comune.

l.c.