Torna il Galà di primavera

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione della IX edizione del ‘Gran Galà di Primavera - Moda e spettacolo tra le 100 Torri’, in programma venerdì 2 maggio alle ore 20.30 al Teatro Ventidio Basso. Hanno partecipato l’assessore al bilancio Francesca Pantaloni, il vicepreside dell’IIS Mazzocchi - Umberto I, Alessandro Marinelli, Ida Capriotti di IDF3 e Olga Silvestri, collaboratrice Legambiente Marche. Ospite della serata sarà il noto ballerino di ‘Ballando con le Stelle’, Samuel Peron, con la direzione artistica affidata a Lorenza Cappelli e la regia di Ida Capriotti. Presenteranno la serata Filippo Ferretti e Laura Menichetti.

"Avevamo interrotto per tre anni a causa del Covid – ha dichiarato l’organizzatrice e regista Ida Capriotti – abbiamo ripreso lo scorso anno e ci fa piacere che l’amministrazione comunale abbia voluto confermare il proprio sostegno per l’evento 2025. Quest’anno siamo riusciti a portare sul palco l’intero mondo della moda femminile. Avremo anche i bambini che sfileranno insieme ad alcune mamme e abbiamo invitato tutte le scuole di danza. Ci saranno oltre 150 ballerini presenti. Quest’anno, parlando di economia circolare e dell’ambiente, abbiamo voluto coinvolgere Legambiente, con la presenza di un capo di abbigliamento realizzato con materiale di riciclo: una giacca fatta con vele di barche. Su questo tema abbiamo voluto invitare l’Istituto Mazzocchi-Umberto I, sempre molto attento alle tematiche dell’ambiente".

Soddisfatta l’assessore Francesca Pantaloni: "Abbiamo voluto dare continuità ad un evento a cui l’amministrazione tiene molto - ha dichiarato - Creatività e talento, fattori che si sposano bene con la nostra città. Sarà l’occasione per coinvolgere molte persone e fare filiera. Si affrontano anche tematiche importanti come moda e sostenibilità. Un appuntamento da non perdere". E soddisfatti anche il vice preside Marinelli e Olga Silvestri: "Legambiente è orgogliosa di poter partecipare a questo evento – ha ammesso – e siamo felici che nella moda possiamo parlare di sostenibilità. Attraverso il riuso e altre cose analizzeremo molte tematiche e i problemi che affliggono la comunità con l’inquinamento. Non saremo solo riflessivi, ma anche divertenti coinvolgendo i giovani per comprendere, col sorriso e il divertimento, certe tematiche".

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita sul circuito Vivaticket e alla Biglietteria del Teatro in Piazza del Popolo, con prezzi che variano da 4 a 10 euro.

Valerio Rosa