Torna il ’Pacchetto scuola’. Bim ancora al fianco degli studenti

Si rinnova, anche quest’anno, con il ‘Pacchetto scuola 20232024’, il sostegno del Bim Tronto nei confronti dell’istruzione e degli studenti. La ‘manovra’ conferma l’impegno dell’ente guidato dal presidente Luigi Contisciani nel contribuire a valorizzare il sistema scolastico Piceno. Un pacchetto del valore di 300mila euro per un aiuto concreto ai giovani e alle famiglie con borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti di sensibilizzazione e le olimpiadi d’inglese. Entrando nel dettaglio, nelle scuole primarie torna il progetto ‘Speed: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva’ proposto da ‘Centralmente’ e esteso anche all’ultimo anno dell’infanzia, che mira all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento. Sempre per la primaria è confermato ‘Esperienze tra storia, natura e leggenda’ a cura dell’Aps Vivo, che prevede visite didattiche nei musei del sistema museale Piceno e laboratori sensoriali all’aula verde di Castel Trosino. Negli istituti superiori, invece, al via l’undicesima edizione delle olimpiadi d’inglese, interamente finanziate dal Bim Tronto e ideate dal centro studi Alpha, dedicate agli studenti del 4° e 5° anno. L’obiettivo è alzare le competenze linguistiche e accedere all’esame per il conseguimento della certificazione internazionale in lingua inglese dell’università di Cambridge Pet e Fce. E ancora, sono state aumentate le borse di studio da 160 a 200 per coprire le spese sostenute per rette, trasporto, o libri di testo, per gli allievi delle superiori. Per l’università c’è il bando di laurea per premiare le migliori tesi riguardanti il Bim. Quest’anno ne verranno premiate 5: 2.000 euro al primo classificato, 1500 euro al secondo, 1.000 euro al terzo, 750 euro al quarto e 500 euro al quinto. Inoltre saranno assegnate 8 borse di studio, del valore di 1.000 euro ciascuna, a studenti universitari del corso di laurea in sistemi agricoli innovativi, mentre ci sarà un contributo per la gestione degli asili nido di Acquasanta, Comunanza e Roccafluvione del valore totale di 50.000 euro.

Infine, in collaborazione con il Bim tornano anche nel 2024 i campionati di giornalismo de Il Resto del Carlino. "Da sempre il pacchetto scuola Bim svolge un ruolo fondamentale di supporto al mondo della scuola – dice Contisciani – e questa manovra ha il compito di dare un aiuto concreto alle famiglie. Scegliere di sostenere l’offerta formativa con progetti che contrastino la povertà educativa e garantiscano il diritto allo studio agli studenti, rappresenta per l’ente che presiedo un’azione necessaria per aiutare a garantire la formazione degli adulti di domani". Bandi e progetti sono consultabili sul sito www.bimtronto-ap.it.

Lorenza Cappelli