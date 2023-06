Torna il Palio del pattino

Domani alle 12 scadranno le pre-iscrizioni per partecipare alla XXIII edizione del ’Palio del pattino’ di Grottammare in programma il 16 liglio. Per iscriversi contattare l’associazione Grottammare Sportiva alla mail [email protected] con la foto dei pattini e i nomi degli equipaggi. Gli organizzatori ricordano che se non si raggiungeranno almeno 6 coppie con 6 mosconi nelle pre-iscrizioni, la gara verrà rimandata nel 2024. A circa un mese dalla competizione, l’associazione Grottammare Sportiva del presidente Matteo Trionfi sta organizzando la tradizionale Gara intitolata alla memoria di Maurizio Pignotti, vincitore nella prima edizione del Palio con i colori del rione Stazione nel 1999. I partecipanti sfideranno gli ultimi vincitori, Antonio Bruni e Simone Pignotti del rione San Biagio. Il Palio verrà disputato da due rematori su un moscone di legno, in un percorso 5 miglia marine.