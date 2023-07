Torna il palio del Pattino

Solo 5 equipaggi per la 23ª edizione del Palio del Pattino di Grottammare, memorial Maurizio Pignotti. Vi partecipano il rione "Casette" con Giuseppe Sforza e Fabio Matoffi, rione "Lame" con Christian Griglio e Alessia Biondi, rione "San Martino" con Dante Rosati e Giuseppe Imbrescia, rione "Stazione" con Alessio Raggioli e Massimo Iobbi, rione "Valtesino" con Francesco Di Giacinto e Marco Stampatori. Il rione "San Biagio", che aveva vinto l’ultima edizione prima del Covid, nel 2019 e quella del dopo Covid, l’anno scorso, non scenderà in acqua per difendere il titolo. Una manifestazione che meriterebbe una migliore sorte ed è su questo che sta ragionando il consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti: "Vogliamo far tornare il Palio del Pattino una gara sentita da tutta la città e dai partecipanti, che tra l’altro sono i veri protagonisti di questo evento. Abbiamo delle idee in mente e ne stiamo vedendo la fattibilità, ma la cosa sicura è che ci impegneremo per coinvolgere sempre di più le associazioni che dovranno fare da timone per lo sport a Grottammare. Vorrei ringraziare Gabriele Luzi e l’assessore Alessandra Biocca, che mi hanno dato una grossa mano nell’organizzazione dell’evento".