Torna il Palio del pattino, in programma per la festa del Patrono

Il Palio del Pattino di Grottammare torna alle origini, con il reinserimento dell’evento sportivo all’interno dei festeggiamenti del Patrono in programma per il 14 luglio. Al momento sono sei i rioni che hanno confermato la partecipazione al Palio e tra le novità vi è un equipaggio tutto al femminile con Alessia Biondi e Silvia David per il quartiere Lame. Gli organizzatori, per la prima volta, si avvalgono della collaborazione di Alfredo Capretti patron della palestra ’Perfect’, dove alcuni atleti si allenano nel periodo invernale e dove Silvia lavora come istruttrice. Sei equipaggi, uno in più rispetto all’anno scorso, ma sembra che si stia unendo al gruppo anche Bore Tesino che sarebbe il settimo equipaggio insieme a: San Martino, Casette, San Biagio, Valtesino centro, Stazione e Croce Arabo. "L’organizzazione del Palio del pattino nasce con riunioni durante l’anno con i vogatori che appassionatamente tengono alto il nome di questo evento sportivo dell’anno – affermano l’assessore allo sport Alessandra Biocca e il consigliere delegato Nicolino Giannetti –. Il Comune ha anche messo a disposizione uno spazio dove lasciare i pattini".