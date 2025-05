Torna il Picchietto d’oro. Ecco tutti i piccoli finalisti

Anche quest’anno alla Festa di Monticelli, organizzata dalle parrocchie dei Santi Simone e Giuda e San Giovanni Evangelista, si rinnova l’appuntamento coni il ‘Picchietto d’oro’, giunto alla terza edizione. Il concorso canoro per bambini dai 4 agli 11 anni si svolgerà sabato 31 maggio a partire dalle 21. Ecco i nomi dei finalisti (alcuni anche provenienti da fuori regione) in ordine alfabetico. Per la categoria baby (4-7 anni): Anna Ferlito (Stroncone), Lorenzo Ferretti (Ascoli), Bianca Guerra (Ascoli), Miriam Ramaci (Spinetoli) e Luca Schiavone (Nocera Inferiore). Per la categoria junior (8-11 anni): Nicole Albanesi (Castel Di Lama), Tommaso Balestrazzi (Polverigi), Alice Bruni (Ascoli), Alice Catalucci (Ascoli), Dylan Cestini (Spinetoli), Aurora Falconi (Ascoli), Aurora Giancaterino (Ascoli), Ludovica Lupi (Spinetoli), Camilla Marini (Ascoli), Diletta Oresti (Folignano) e Anastasia Pagnotta (Ficulle).