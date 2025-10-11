Torna il ’Piceno Cinema Festival’:: "Omaggio a Claudia Cardinale"

E’ tutto pronto per il 4° Piceno Cinema Festival, rassegna cinematografica itinerante che toccherà, come ormai da tradizione, alcuni centri del Piceno, partendo da San Benedetto del Tronto per terminare ad Ascoli Piceno, passando per Monsampolo, Acquaviva Picena, Appignano, Montalto delle Marche e Monteprandone. L’evento organizzato dall’Associazione culturale Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia Aifas ha ottenuto il plauso alla presentazione, dal sindaco Antonio Spazzafumo, da dove la prossima settimana prenderà il via, Sante Infriccioli, primo cittadino di Acquaviva, Flora Priori, consigliera del comune di Appignano, Patrizia Petracci, consigliera comunale di Ascoli, Massimo Narcisi, sindaco di Monsampolo, Daniel Matricardi, primo cittadino di Montalto, Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, Mario Rosati, responsabile culturmedia Legacoop, Giulio Brandimarte, innovation manager.

I percorsi formativi scolastici del festival sono stati illustrati dal professor Giuseppe Di Caro dell’Istituto Licini-Orsini di Ascoli Piceno e dalle colleghe Silvia Marconi del Liceo Rosetti e Loredana Virgili del I.C. Monteprandone. L’incontro moderato da Giuseppe Argiuolo con gli interventi di un singolare coconduttore, Settimio Testa, figura innovativa virtuale, (conduttore ufficiale sarà Luca Sestili) ha registrato alcuni collegamenti: a partire dal presidente di Giuria, il regista Giuseppe Piccioni, l’attore Alessandro Haber, che sarà a San Benedetto sabato 18 ottobre, alle ore 21, al Teatro Concordia, e Fabrizio Deriu, Professore Associato Unite Teramo, realtà che collabora con il Pcf.

Il tutto. Sarà forte, la contaminazione internazionale, attiva alla quarta edizione, grazie alla collaborazione con realtà francesi e spagnole, per la kermesse che unirà territori e fonderà le sette arti: dal teatro alla musica passando per la letteratura, la poesia e la pittura e avrà sezioni speciali per la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale, la formazione dei giovani e l’innovazione. Tutti i rappresentanti istituzionali si sono soffermati sull’importanza del progetto dalla caratura nazionale, che porta il cinema anche nei piccoli borghi, la cui centralità nelle scuole è di rilievo, così come la valorizzazione del territorio.

"Quest’anno Il festival dedicherà uno spazio speciale alla figura della grande attrice Claudia Cardinale, scomparsa recentemente", ha detto nel suo intervento il direttore artistico del Pcf, Marco Trionfante.

Stefania Mezzina