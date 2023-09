Torna il premio Crocetta. Ecco chi sono i finalisti

E’ in programma sabato, alle 17, nella sala della Vittoria della pinacoteca, la cerimonia di premiazione della settima edizione del concorso nazionale di composizione ‘Poesia in musica: verso l’assoluto di Mauro Crocetta’ promosso dalla Fondazione ‘Mauro Crocetta’ in collaborazione con l’istituto musicale ‘Gaspare Spontini’. Contestualmente avverrà la consegna del ‘Premio cultura’ che, per il 2023, ne riconosce i titoli alla nota attrice e regista Simona Marchini. La direzione artistica del premio è del compositore Lamberto Lugli, mentre presidente della giuria è il compositore Andrea Talmelli. Finalisti sono, invece, Cristina Maria Noli di Bernate Ticino con la composizione ‘Suggestioni’, Riccardo Colucci di Roma con ‘Tra la sabbia e la spuma’ e Tiziano De Felice di Fano con ‘E l’onda si rompe leggera’. Le tre composizioni musicali finaliste saranno eseguite dal quartetto di fiati del conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro. "Il concorso nasce sette anni fa – dice la presidente della Fondazione Crocetta, Maria Rosaria Sarcina – allo scopo di collegare la poesia alla musica e dare spazio, soprattutto, ai giovani compositori per esprimersi attraverso lo stimolo che ricevono dal testo poetico di Mauro Crocetta". "Anche quest’anno il nostro Comune – dice il sindaco Marco Fioravanti – ha la possibilità di patrocinare il concorso. Per noi è un grande onore, soprattutto in una fase importante per la nostra città. Il concorso ha anche il patrocinio del Ministero della cultura". Il programma della cerimonia di premiazione prevede anche l’esecuzione in prima assoluta, commissionata dall’accademia Erard, della composizione di Luca Fialdini, vincitore dell’edizione 2022 del concorso, dal titolo ‘Ex nebula’ eseguita da Sandra Pirruccio al flauto contralto e da Lamberto Luglio al pianoforte. Ci saranno anche lo spazio video, quest’anno dedicato a ‘Icaro’ da ‘I miti’ di Mauro Crocetta, l’intermezzo strumentale con il duo Benedetta Nasini al violino e Lorenzo Forlini al pianoforte, e un momento coreografico delle allieve di classica dello ‘Spontini’.

Lorenza Cappelli