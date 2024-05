Torna il premio Sparti. Domani l’inaugurazione

È stata nominata la giuria che proclamerà il vincitore della terza edizione del ‘Premio Sparti’ per l’arte emergente. Presieduta da Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, sarà composta da: Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli, Giuliana Benassi, storica dell’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Roma, Matteo Piccioni, storico dell’arte, Zeno Rossi, direttore di Frida Art Academy e Simone Sparti, dirigente dell’Impresa Sparti. Il premio consisterà nella produzione di una mostra personale nel 2025, nell’ambito della IV edizione del premio. I 12 artisti emergenti under 30 selezionati dai curatori Niccolò Giacomazzi e Martina Macchia sono: Dario Capello, Guglielmo D’Ugo e Luca Falessi, Ilaria De Sanctis, Greta Di Poce, Ludovica Gugliotta, Ilare, Gea Iogan, Benjamin Kamps, Mirtillo, Mozzarella Light, Ucci Ucci (Salvatore Crucitti e Gloria Zeppilli), Vittorio Zeppillo.

Gli artisti emergenti con ‘Corpi animali e corpi celesti’ saranno a Palazzo dei Capitani, al Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea Licini e negli spazi espositivi di Frida Art Academy e del Frida Museum. Le altre mostre dedicate al tema di questa edizione, ‘Il corpo’: ‘Sillabazione’ con opere di Elena Bellantoni, Tatiana Brodatch, Martin Creed, Aneta Grzeszykowska, Giuseppe Pietroniro, Calixto Ramírez e Gabriele Silli, a cura di Giuliana Benassi; ‘Il corpo e lo spazio’ di Terenzio Eusebi; ‘Virus’ di Sabino de Nichilo a cura di Zeno Rossi. Il Premio Sparti, nato nel 2022 dalla volontà di Simone Sparti e di Zeno Rossi, è pensato come una piattaforma culturale per la diffusione e la valorizzazione dell’arte contemporanea. Domani alle 12 a Palazzo dei Capitani l’inaugurazione della mostra ‘Tra corpi animali e corpi celesti’ a cura di Niccolò Giacomazzi e Martina Macchia sempre a Palazzo dei Capitani. Alle ore 17 toccherà a ‘Sillabazione’ a cura di Giuliana Benassi al Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea ‘O. Licini’ in corso Mazzini 90 e alla mostra ‘Il corpo e lo spazio’ a cura di Zeno Rossi della Frida Art Academy al Centro Culturale Sant’Agostino sempre in corso Mazzini 90. Alle ore 18 verrà presentato ‘Virus’ con testo di Claudio Libero Pisano al Frida Museum di via delle Canterine 45. Valerio Rosa