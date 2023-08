Torna il ’Sant’Elpidio Jazz Festival’ La chitarra di Mancuso incanta

Torna il Sant’Elpidio Jazz Festival con l’appuntamento più atteso di questa edizione: questa sera, in piazza Matteotti, si esibirà Matteo Mancuso, uno dei più promettenti talenti mondiali della chitarra, in uno degli ultimi appuntamenti del festival. Unica data nelle Marche quella di stasera per il giovane chitarrista siciliano ormai diventato un artista ricercatissimo nel panorama musicale italiano e non solo. Classe 1996, enfant prodige dello strumento, Matteo Mancuso sale sul palco per la prima volta all’età di dodici anni con varie formazioni, tra cui il duo con il padre Vincenzo (chitarrista storico delle orchestre della Rai e di Sanremo e sideman di tantissimi artisti italiani, fra cui De Gregori), con un repertorio che spazia da Django Reinhardt al jazz contemporaneo.

Il suo nome ha fatto in pochi anni il giro del mondo, consacrandolo come un astro nascente nel panorama del jazz-rock internazionale. Chitarrista poliedrico, Matteo è dotato di una personale tecnica di fingerstyle che gli permette un linguaggio molto originale con il quale spazia dalla chitarra elettrica alla classica. Grazie ad un fraseggio impreziosito da un drive ritmico, Mancuso è riuscito ad armonizzare in modo contemporaneo i linguaggi musicali degli ultimi decenni. Seguitissimo sui social, i suoi concerti stanno attirando l’attenzione e i riconoscimenti di star e osservatori da tutto il mondo. Il chitarrista Al Di Meola, uno dei padri del jazz-rock con cui Mancuso si è esibito recentemente, ha detto di lui: "Un talento assoluto: ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come me a improvvisare così". Concorda la star internazionale della chitarra rock Steve Vai, per il quale l’evoluzione dello strumento "è al sicuro nelle mani di musicisti come lui". Questa sera sarà anche la volta del ’Dolce Vita Trio’ che si esibirà al Giardino ex Casa di riposo in via Cunicchio alle 20. Imperdibili gli ultimi appuntamenti del festival: domenica 6 agosto sarà sul palco la pianista e cantante cubana Jany McPherson in trio e lunedì 7 agosto si esibirà Jaques Morelenbaum, vera autorità del moderno sound brasiliano, violoncellista e produttore di Jobim, in concerto con la pianista Stefania Tallini, il chitarrista Caetano Veloso, il pianista Ruiki Sakamoto, il polistrumentista David Byrne e di molti altri, affiancati dal clarinetto di Gabriele Mirabassi.

Lorenzo Perticarà