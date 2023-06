Torna il Sant’Elpidio Jazz Festival Sette concerti da non perdere

Sono sette i concerti della 24esima edizione del Sant’Elpidio Jazz Festival che, per la ricercata qualità che caratterizza da sempre le proposte musicali ospitate nel salotto buono di Piazza Matteotti, e per gli eventi collaterali (jam session, masterclass, concerti preserali) si conferma manifestazione di grande appeal per gli appassionati del genere e per chi si avvicina alle musicalità del jazz. Promosso dal Comune, sostenuto come sempre dalla Fondazione Carifermo, il Festival è diretto da Alessandro Andolfi (Syntonia jazz) che, quest’anno, si avvale della collaborazione col Tolentino Jazz – Borghi in jazz e del suo direttore artistico, Giorgio Cacchiarelli, oltre che della banda cittadina di Monte San Pietrangeli, coordinata da Luca Fiorelli, che festeggia il centenario dalla fondazione. Si parte il 13 luglio con il quartetto del percussionista Roberto Gatti, ospite il pianista candidato ai Grammy Award, Benito Gonzales (proposto con Tolentino Jazz, ingresso 10 euro). Il 28 luglio, fari puntati sul progetto ‘Jazz to children. Musica per tutti, da 0 a 100 anni’, con la tromba di Paolo Fresu e il bandoneon di Daniele Di Bonaventura. Un concerto riproposto il 29 luglio, a Monte San Pietrangeli con Omar Sosa, ospite d’eccezione del centenario della banda. Il 30 luglio, torna l’appuntamento col jazz gitano, col quartetto del chitarrista Adrien Moignard, e del violinista Daniel John Martin, autorità europea per la musica zingara, affiancati da due sideman marchigiani: Giammarco Polini (chitarra) e Claudio Mangialardi (contrabbasso). Il 2 agosto, unica data nelle Marche, arriva uno dei più promettenti talenti mondiali della chitarra, il 27enne Matteo Mancuso. Il 6 agosto, la voce affascinante e contagiosa della pianista cubana, Jany McPherson; il 7 agosto, Jaques Morelenbaum e Stefania Tallini e, ospite, il clarinetto di Gabriele Mirabassi. In programma anche appuntamenti pomeridiani (ore 18,30) di ‘Jazz in town, musica nel borgo fiorito’, con talenti locali, apertivi e jam session a ingresso libero negli scorci più suggestivi del centro storico. Si parte il 28 luglio, in Largo dei Torrioni, col Pergolesi Jazz Ensemble; dal 4 al 6 agosto, in Piazza Gramsci, resident band del festival e jam session della masterclass di Ramberto Ciammarughi. Biglietti: 22 euro per le date del 28-29 luglio (20 euro se acquistati insieme) e 7 agosto; 18 euro tutti gli altri. Info: 0734 8196407.

m.c.