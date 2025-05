Torna il teatro a Spinetoli. L’appuntamento è per sabato, alle 21, nella sala parrocchiale ‘don Paolo Rossi’, in Piazza Kennedy, a Pagliare del Tronto. In scena entrerà la Compagnia teatrale ‘Nuovo Sipario Aperto’ che presenta la commedia in dialetto ascolano: ’La Mmidia’ di Giuliana Piermarini. Matteo Di Antonio interpreterà Pasqualucce, Donatella Allevi: Reghetta, Maria Rita Sabbatini: Angela, Annalisa Capecci – Domenica Salvi: Maria Rosa, Arianna Fazzini: Frangina, Luigi Balestra: Caterina, Ida Patrizia Pezzella: Felimena, Emanuela Peroni - Luigina Allevi: Felicetta, Davide Pulcini: Dario, Emidio Alfonsi: Ngiccitt, Domenica Salvi – Annalisa Capecci: Antonia, Ivan D’Eliseo: Kevin. La regia è di Luigina Allevi. . Per informazioni è possibile telefonare Luigi al: 347-1920713, oppure Mattro: 340-3119722.