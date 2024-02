Torna il ’Tipicità festival’

Sta per tornare la 32esima edizione di Tipicità festival, iniziativa che dal 9 all’11 marzo porta al Fermo Forum territori, prodotti della tradizione e manualità. ‘Armonia di sapori e territori’ è infatti il tema di questo appuntamento, nella quale si parlerà di Marche come terra di cibo e benessere, grazie alla possibilità di assaggiare le specialità che confermano le differenti identità locali. Parole chiave di un’edizione che si pone l’obiettivo di raccontare e far vivere i nuovi significati che il termine ‘tipicità’ assume nell’era con-temporanea, dalla cucina al design, dal rapporto col territorio a quello con le nuove tecnologie.

L’evento, allestito su diecimila metri quadrati di superficie al coperto, darà la possibilità ai visitatori di esplorare tutte le dimensioni del bello e del buono, grazie ad un palinsesto studiato ad hoc, con lo sco-po di mettere a confronto, nel corso dei 3 giorni, esperienze di viaggio, racconti dalla vigna, degustazio-ni, show cooking, laboratori e tanti approfondimenti. Le aree previste per l’evento sono cinque e in ag-giunto alle aree animazione che, come altrettante pittoresche piazzette, arricchiscono il percorso esposi-tivo. Tra le novità annunciate per questa trentaduesima edizione: il focus sul Giappone, la presenza di delegazioni da Francia, Germania, Ucraina e nuove aree per raccontare le Marche e il Bel Paese con modalità e formule di promozione contemporanee.

E proprio a Milano, è stato ufficializzato il patrocinio concesso dal Ministero dell’agricoltura alla manifestazione fermana, che è organizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche ed Anci Marche. Pro-ject partner è il Banco Marchigiano, mentre partner scientifici gli Atenei di Ancona, Camerino e Macerata. Completano la nutrita squadra promotrice numerose aziende partner, le associazioni professionali e di categoria, nonché gli istituti alberghieri del territorio. Le informazioni sono disponibili su www.tipicita.it e sui profili social della manifestazione.

