Torna la banda che ruba i pezzi dalle auto in sosta

La banda di ladri che smonta i pezzi di ricambio, lasciando le auto vandalizzate sul posto, è tornata. Dopo il blitz eseguito nel pomeriggio del 4 maggio nel parcheggio del Palariviera, durante l’esibizione delle Frecce Tricolori, i malviventi sono tornati ed hanno svuotato quattro o cinque auto in sosta lungo via Leoncavallo, una strada senza uscita tra la ferrovia e via dei Mille, alle spalle dell’hotel Fenix. I ladri hanno rubato i fari, i volanti e materiale tecnologico. I carabinieri hanno ricevuto la denuncia del proprietario di una Mini e il commissariato di pubblica sicurezza la denuncia del proprietario di una Mercedes, mentre altri proprietari derubati, ieri, ancora non avevano sporto denuncia, ma gli investigatori delle forze dell’ordine confermano il nuovo raid ladresco, pur senza fornire altri elementi sull’accaduto. Le bande specializzate in furti di auto, per ridurre i rischi, stanno riconvertendo la loro "attività" smontando i pezzi di ricambio richiesti sul mercato clandestino, direttamente sul posto. Un fenomeno che ha maggiormente aggravato la situazione, poiché complica l’attività investigativa e impedisce agli assicurati contro il furto di ottenere i rimborsi.