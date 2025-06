Torna la bici in tandem da Ascoli a Grottammare

La pedalata in tandem da Ascoli a Grottammare, promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli e Fermo, torna domani. Sono venti gli equipaggi misti (vedenti e non vedenti) e una decina di singoli sportivi pronti a pedalare dai monti al mare nella storica ‘Tandem’.

La cicloturistica si snoderà per circa 40 chilometri lungo la Salaria, con partenza alle 9.30 da Ascoli Piceno e arrivo in piazza Carducci, a Grottammare, alle 13. "La nostra Tandem compie 28 anni e a ogni edizione ci riserva sorprese ed emozioni – commenta la presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini -. Nata come momento sportivo, di aggregazione e di sensibilizzazione nei confronti della disabilità visiva, questa pedalata in allegria permette ai nostri soci di sfidare i propri limiti e vivere una giornata all’aperto all’insegna dello sport e della fiducia.

Ringraziamo il comune di Grottammare che anche quest’anno ospita l’arrivo e la premiazione degli equipaggi confermando una vicinanza e un aiuto fondamentali per l’evento. Grazie di cuore anche a tutti i partner che contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione, come l’associazione sportiva Progetto Ciclismo Piceno, e alle amministrazioni comunali che assistono gli equipaggi durante il percorso".

Come da tradizione, a Colli del Tronto è prevista una sosta con un rinfresco organizzato dal Comune con la partecipazione dei volontari della protezione civile. "Sono 28 anni che la Tandem rappresenta un evento che aspettiamo con grande entusiasmo: una giornata dedicata all’inclusione attraverso lo sport – sottolineano il Sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi, l’assessore all’Inclusione sociale, Monica Pomili e il delegato allo Sport, Nicolino Giannetti -. Praticare attività fisica insieme non è solo un gesto sportivo, ma un forte segnale sociale: attraverso la pedalata condivisa sperimentiamo il valore della fiducia reciproca e della solidarietà, dimostrando che i limiti esistono solo se non li sfidiamo insieme. Questa giornata vuole essere un invito a costruire una società più inclusiva".

Marcello Iezzi