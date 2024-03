Torna la commedia dialettale sul palco con la compagnia Ridi di Venarotta

La rassegna di teatro dialettale Commedie nostre prosegue sabato prossimo alle ore 21,15 al Delle Energie di Grottammare, con la compagnia ATA Ridi Teatro di Venarotta, che porterà in scena la commedia brillante in due atti Li nnummera a lu cundrarie. Spettacolo diretto da Fiorenza Esposto e scritto da Amedeo e Giorgio Olori. La storia si svolge in un piccolo quartiere della periferia di Ascoli, in una piazzetta, punto di ritrovo di alcune famiglie. La commedia mette in luce uno spaccato di vita popolare dove tutto è semplice e modesto, come i personaggi di questa vicenda. Ma proprio la semplicità e l’ingenuità di alcuni personaggi, daranno il via a situazioni comiche ed equivoci dai risvolti inaspettati. Sul palco: Ivano Rossi, Francesca Rapetta, Letizia Marini, Remo Celani, Alessandro Orrù, Mariella Rossi, Maurizio Lauretani, Alessandro Spadea, Pino Bolli, Michelina De Angelis, Stefania Civilotti e Dario Ameli. Info: 335.6234568