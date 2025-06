Torna la corsa degli Homer. Sport e tanta ironia invadono il centro storico

Torna anche quest’anno la ‘Corsa di Homer’ evento podistico non agonistico giunto alla nona edizione, che ha il solo scopo di far divertire e che è stato presentato da ‘Vincè fa la carità a lu Ddome’ dalla presidente della Picchiorunning, Etta Cesari e dal vice Alberto Mazzocchi. Una manifestazione podistica goliardica, che non ha nulla di competitivo se non il fine principale è quello di divertirsi con limite di partecipazione fissato a 250 corridori. Si partirà da Piazza Arringo con transito nella fantastica Piazza del Popolo: sono 5 giri di un tracciato di 650 metri pianeggianti, da fare ad andatura libera e per raggiungere l’apice della goliardia si dovrà partecipare mascherati. Ad ogni giro ci sarà un ristoro a base di birra che renderà tutto più spassoso: i bicchieri avranno diverse capacità in modo tale da far divertire tutti sempre nella tutela della salute. Il ritrovo è previsto alle 20 di mercoledì 25 giugno davanti al bar "Vincè fà la carità a lu Ddome" e la partenza è fissata alle 21. Ai partecipanti, verrà consegnato un pettorale per partecipare alla ‘corsa’ ed un boccale ricordo con il logo ‘La corsa di Homer’. Alla fine della manifestazione si avrà diritto ad una birra finale e all’accesso al pastaparty offerto da Vincenzo Cuccioloni di "Vincè fà la carità a lu ddome". La quota è di 10 euro da pagare anticipatamente sull’IBAN: IT96U0306909606100000151276 e mandare copia contabile a presidente@picchiorunning.it

Valerio Rosa